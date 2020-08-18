***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.08.2020 13:37
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMDK2020 ISIN kodlu 85 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 123.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFSKMDK2020
Satışa Başlanma Tarihi 17.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.945.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.11.2020
Kayıt Tarihi 10.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.11.2020
Ek Açıklamalar
TRFSKMDK2020 ISIN kodlu 85 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869653
BIST
14:571.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.099
En Düşük
1.084
14:577,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3688
14:578,8089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8089
En Düşük
8,7426
14:57477,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,26
|Açılış
|: 477,09
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler14:57
|MAKTK
|2,53
|88.728.537
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|662.008.698
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.943.992
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|327.686
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|43.458.850
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|25.670.817
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|EGCYO
|0,97
|279.191
|% -8,49
|
|SILVR
|4,15
|167.443.444
|% -7,78
|
|GARAN
|7,10
|865.745.290
|% 2,01
|
|RTALB
|57,20
|662.008.698
|% 10,00
|
|ASELS
|17,88
|501.949.347
|% 0,22
|
|GUSGR
|5,88
|499.187.253
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,86
|368.824.698
|% 0,35
|
|KRDMD
|2,86
|368.824.698
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,93
|245.569.219
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|865.745.290
|% 2,01
|
|GUSGR
|5,88
|499.187.253
|% 5,38
|
|TSKB
|1,10
|87.959.520
|% 0,92
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3934
|7,3967
|% 0,18
|
|Euro
|8,8017
|8,8089
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,7130
|9,7617
|% 0,80
|
|Frank
|8,1382
|8,1872
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9659
|1,9757
|% 0,27
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|20,85
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.165
|3.213
|34,00
|
|Tam
|3.147
|3.227
|26,54
|
|Yarım
|1.521
|1.561
|12,84
|
|Çeyrek
|763
|780
|6,42
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,15
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,13
|
|B. Petrol
|45,18
|45,18
|-0,19
|