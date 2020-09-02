***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD92029 ISIN kodlu 61 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 97.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.09.2020Vade (Gün Sayısı) 61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD92029Satışa Başlanma Tarihi 02.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.003.600Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.09.2020Kayıt Tarihi 01.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.003.600Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMD92029 ISIN kodlu 61 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872974BIST