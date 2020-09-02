***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.09.2020 16:27
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMDK2038 ISIN kodlu 79 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 123.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 79
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMDK2038
Satışa Başlanma Tarihi 01.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.264.500
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.11.2020
Kayıt Tarihi 19.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.11.2020
Ek Açıklamalar
TRFSKMDK2038 ISIN kodlu 79 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872975
BIST
16:471.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:477,3900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3904
En Düşük
7,3588
16:478,7470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0308
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:47463,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,06
|Açılış
|: 463,61
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
462,73
BIST En Aktif Hisseler16:47
|FENER
|31,02
|686.940.057
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.586.647
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.409.127
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|101.035.802
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,63
|152.617.189
|% -9,43
|
|SANFM
|6,29
|25.660.768
|% -5,98
|
|FENER
|31,02
|686.940.057
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,48
|572.519.383
|% 8,95
|
|TURSG
|6,24
|438.771.860
|% 4,87
|
|ZOREN
|2,74
|361.154.792
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,77
|296.774.581
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,77
|296.774.581
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,45
|178.719.865
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,51
|138.035.048
|% 2,03
|
|IHYAY
|1,21
|91.032.055
|% 4,31
|
|TURSG
|6,24
|438.771.860
|% 4,87
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3861
|7,3900
|% 0,30
|
|Euro
|8,7420
|8,7470
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,8061
|9,8553
|% -0,22
|
|Frank
|8,0644
|8,1130
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9629
|1,9728
|% 0,27
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-21,36
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-19,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-19,05
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-9,21
|
|Çeyrek
|743
|761
|-4,61
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,47
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,40
|45,40
|-0,18
|
Seans Raporu
16:47
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17:00YKSLN
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16:54PRZMA
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