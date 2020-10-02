***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.10.2020 17:49
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMDE2010 ISIN kodlu 87 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 97.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 87
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
18:057,7713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
18:059,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0125
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
18:05475,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,41
|Açılış
|: 475,92
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|143,00
|62.710.810
|% 10,00
|
|DYOBY
|9,02
|142.730.115
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.609.708
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.514.711
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.510.841
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|816.602
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.468.728
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|968.912
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.907.523
|% -9,98
|
|SISE
|7,04
|2.538.213.212
|% 1,88
|
|THYAO
|10,62
|2.471.621.767
|% 0,76
|
|GARAN
|7,11
|1.685.028.005
|% -0,14
|
|ASELS
|18,40
|1.288.442.587
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,44
|890.036.960
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,62
|601.917.583
|% 3,18
|
|SISE
|7,04
|2.538.213.212
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,44
|890.036.960
|% 0,88
|
|GARAN
|7,11
|1.685.028.005
|% -0,14
|
|THYAO
|10,62
|2.471.621.767
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7617
|7,7713
|% 0,33
|
|Euro
|9,0907
|9,1102
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,0100
|10,0602
|% 0,64
|
|Frank
|8,4020
|8,4526
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0627
|2,0731
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,56
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|39,52
|39,52
|-1,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
-
17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS