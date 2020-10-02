***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.10.2020 17:50
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMDK2046 ISIN kodlu 40 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 123.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 40
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMDK2046
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.370.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.11.2020
Kayıt Tarihi 10.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.11.2020
Ek Açıklamalar
TRFSKMDK2046 ISIN kodlu 40 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878072
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
18:057,7685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 40,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 40,9300
|
7,7792
En Düşük
7,7250
18:059,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0200
|
9,1311
En Düşük
9,0459
18:056,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,08
|Açılış
|: 6,01
|
|Önceki Kapanış
|: 5,93
|
6,04
En Düşük
5,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|9,02
|142.708.584
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.936.824
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.609.708
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.514.711
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|2.486.634
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TACTR
|13,96
|2.468.728
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|968.912
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|816.602
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.878.891
|% -9,98
|
|SISE
|7,02
|2.506.505.586
|% 1,59
|
|THYAO
|10,64
|2.471.621.767
|% 0,95
|
|GARAN
|7,12
|1.640.153.631
|% 0,00
|
|ASELS
|18,43
|1.274.376.907
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,45
|871.556.235
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,62
|583.344.097
|% 3,18
|
|SISE
|7,02
|2.506.505.586
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,45
|871.556.235
|% 1,17
|
|GARAN
|7,12
|1.640.153.631
|% 0,00
|
|THYAO
|10,64
|2.471.621.767
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7625
|7,7685
|% 0,29
|
|Euro
|9,0939
|9,1083
|% 0,12
|
|Sterlin
|10,0180
|10,0683
|% 0,72
|
|Frank
|8,4085
|8,4591
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0645
|2,0749
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,68
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,16
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|39,40
|39,40
|-1,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
-
17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS