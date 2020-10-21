***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD12126 ISIN Kodlu 86 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 123.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.01.2021Vade (Gün Sayısı) 86Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD12126Satışa Başlanma Tarihi 20.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.921.900Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.01.2021Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.01.2021Ek AçıklamalarTRFSKMD12126 ISIN Kodlu 86 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882863BIST