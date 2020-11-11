SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,8389
|7,8474
|% -3,78
|Euro
|9,2151
|9,2256
|% -4,24
|Sterlin
|10,3084
|10,3601
|% -4,30
|Frank
|8,5018
|8,5530
|% -4,16
|Riyal
|2,0827
|2,0932
|% -3,92
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-8,35
|Altın Gr.
|469
|469
|-21,65
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,08
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,23
|B. Petrol
|44,42
|44,42
|0,81
Seans Raporu 18:05
- 17:57METUR Yüzde 9.94 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 678 adet işlem
- 17:56XU100 Endeks 1, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 07 üstünde . İşlem hacmi 49, 188.00 milyon TL de
- 17:56HALKB Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 483, 170, 646 adet işlem
- 17:55FLAP Yüzde 9.92 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 992 adet işlem
- 17:54HALKB Yüzde 7.98 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 721, 153 adet işlem