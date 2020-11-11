***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMDA2055 ISIN Kodlu 48 Gün Vadeli Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 123.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.12.2020Vade (Gün Sayısı) 48Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMDA2055Satışa Başlanma Tarihi 10.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.519.600Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.12.2020Kayıt Tarihi 28.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.12.2020Ek AçıklamalarTRFSKMDA2055 ISIN kodlu 48 gün vadeli finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887960BIST