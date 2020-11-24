***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.11.2020 15:54
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD12142 ISIN Kodlu 64 Gün Vadeli Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 64
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD12142
Satışa Başlanma Tarihi 23.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.328.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.01.2021
Kayıt Tarihi 26.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.01.2021
Ek Açıklamalar
TRFSKMD12142 ISIN Kodlu 64 Gün vadeli finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889762
BIST
17:121.314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
17:127,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0837
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
17:129,4543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1163
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
17:12462,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,80
|Açılış
|: 462,83
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler17:12
|BFREN
|1.340,90
|131.966.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|308.389.261
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|180.215.517
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.938.887
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|8,96
|4.480.558.512
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,10
|3.045.197.745
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,93
|2.148.726.130
|% -0,34
|
|GUBRF
|46,80
|1.677.758.278
|% -6,87
|
|THYAO
|11,81
|1.503.055.866
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,10
|3.045.197.745
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,93
|2.148.726.130
|% -0,34
|
|GARAN
|8,96
|4.480.558.512
|% -1,21
|
|TSKB
|2,55
|1.003.463.443
|% 7,14
|
|SKBNK
|1,51
|584.233.684
|% 2,03
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9663
|7,9710
|% 1,06
|
|Euro
|9,4427
|9,4543
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,5859
|10,6390
|% 1,08
|
|Frank
|8,7076
|8,7601
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1212
|2,1318
|% 1,16
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-31,08
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.130
|-78,00
|
|Tam
|3.063
|3.143
|-92,62
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-44,81
|
|Çeyrek
|743
|760
|-22,41
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,15
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,79
|46,79
|0,75
|