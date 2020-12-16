Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.12.2020 15:20



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMDA2030 ISIN Kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 123.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMDA2030
Satışa Başlanma Tarihi 20.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.529.800
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.12.2020
Kayıt Tarihi 15.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.529.800
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKMDA2030 ISIN Kodlu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893428


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:451.398
Değişim :  0,16% |  2,23
Açılış :  1.404  
Önceki Kapanış :  1.395  
En Yüksek
1.410 En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler16:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 9,24 2.341.564 % 10,00  
IDGYO 7,60 11.129.026 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.487.405 % 9,99  
UZERB 56,20 2.548.951 % 9,98  
AVOD 8,07 124.673.188 % 9,95  
daha fazla
16:43 Alış Satış %  
Dolar 7,8252 7,8290 % -0,09  
Euro 9,5426 9,5493 % 0,17  
Sterlin 10,5371 10,5899 % 0,29  
Frank 8,7980 8,8510 % -0,21  
Riyal 2,0765 2,0869 % -0,29  
daha fazla
16:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 0,35  
Altın Gr. 465 466 -1,73  
Cumhuriyet 3.087 3.133 19,00  
Tam 3.067 3.147 -13,56  
Yarım 1.483 1.522 -6,56  
Çeyrek 744 761 -3,28  
Gümüş.Ons 24,98 25,01 0,48  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,08  
B. Petrol 50,64 50,64 -0,12  
Seans Raporu 16:43
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru