***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMDA2048 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 123.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.12.2020Vade (Gün Sayısı) 54Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMDA2048Satışa Başlanma Tarihi 22.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.025.400Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.12.2020Kayıt Tarihi 15.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.025.400Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMDA2048 ISIN kodlu 54 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893429BIST