***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.12.2020 15:23
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD32116 ISIN kodlu 79 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 79
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD32116
Satışa Başlanma Tarihi 15.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.315.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.03.2021
Kayıt Tarihi 04.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.03.2021
Ek Açıklamalar
TRFSKMD32116 ISIN kodlu 79 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893430
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.385
18:057,8062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0300
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
18:059,5114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0220
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5484
En Düşük
9,4474
18:05465,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,89
|Açılış
|: 465,42
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNKRN
|9,24
|3.298.615
|% 10,00
|
|BRYAT
|380,80
|64.495.946
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.681.409
|% 9,99
|
|IDGYO
|7,60
|11.173.874
|% 9,99
|
|AVOD
|8,07
|126.225.864
|% 9,95
|
|YAPRK
|44,64
|4.297.646
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.087.087
|% -10,00
|
|NUGYO
|7,56
|19.976.424
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,70
|1.454.268
|% -9,92
|
|IZMDC
|11,38
|238.213.301
|% -9,90
|
|THYAO
|12,69
|3.013.077.033
|% 0,48
|
|GARAN
|9,72
|2.386.029.948
|% 0,73
|
|SISE
|7,13
|2.081.145.654
|% -2,73
|
|ODAS
|4,06
|1.614.108.103
|% 1,25
|
|ASELS
|17,88
|1.239.251.593
|% 0,51
|
|ODAS
|4,06
|1.614.108.103
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,06
|821.513.064
|% -1,90
|
|YKBNK
|3,06
|1.178.165.919
|% -2,55
|
|KLGYO
|2,71
|817.074.557
|% 9,72
|
|SISE
|7,13
|2.081.145.654
|% -2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8040
|7,8062
|% -0,38
|
|Euro
|9,5031
|9,5114
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,5110
|10,5638
|% 0,05
|
|Frank
|8,7740
|8,8269
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0750
|2,0854
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-1,38
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|18,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,71
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,76
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,38
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,08
|
|B. Petrol
|50,98
|50,98
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MRGYO
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 186 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 810, 146 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 810, 146 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 014, 041 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 08 kaybederek (% -0.07 ) 1, 546