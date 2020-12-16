***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD32116 ISIN kodlu 79 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 125.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.03.2021Vade (Gün Sayısı) 79Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD32116Satışa Başlanma Tarihi 15.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.315.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.03.2021Kayıt Tarihi 04.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.03.2021Ek AçıklamalarTRFSKMD32116 ISIN kodlu 79 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893430BIST