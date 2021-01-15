***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.01.2021 16:50
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD12126 ISIN Kodlu 86 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 123.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD12126
Satışa Başlanma Tarihi 20.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.921.900
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.01.2021
Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.921.900
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKMD12126 ISIN Kodlu 86 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902647
BIST