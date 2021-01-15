***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.01.2021 16:53
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD42115 ISIN kodlu 82 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 82
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD42115
Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
TRFSKMD42115 ISIN kodlu 82 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902650
BIST
17:491.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -22,59
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
17:497,4868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1259
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
17:499,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0847
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
17:49442,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,07
|Açılış
|: 442,60
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler17:49
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|68.284.246
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.180.763
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|182.896.074
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|37.785.567
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,80
|2.642.383.768
|% 0,91
|
|KOZAL
|113,90
|1.927.781.140
|% 3,08
|
|DOHOL
|3,46
|1.622.531.321
|% -4,68
|
|THYAO
|13,29
|1.602.193.468
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,46
|1.452.280.490
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,46
|1.452.280.490
|% -0,81
|
|DOHOL
|3,46
|1.622.531.321
|% -4,68
|
|TSKB
|1,89
|807.923.273
|% 1,07
|
|SISE
|7,80
|2.642.383.768
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,60
|529.878.822
|% -2,44
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4810
|7,4868
|% 1,71
|
|Euro
|9,0484
|9,0530
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,1495
|10,2004
|% 0,98
|
|Frank
|8,3864
|8,4370
|% 1,47
|
|Riyal
|1,9876
|1,9976
|% 1,58
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-9,08
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,07
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,83
|