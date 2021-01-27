***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD12142 ISIN kodlu 64 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 125.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.01.2021Vade (Gün Sayısı) 64Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD12142Satışa Başlanma Tarihi 23.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.328.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.01.2021Kayıt Tarihi 26.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.328.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMD12142 ISIN Kodlu 64 Gün vadeli finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904927BIST