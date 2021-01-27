***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.01.2021 15:39
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD32132 ISIN kodlu 63 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD32132
Satışa Başlanma Tarihi 26.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.660.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.03.2021
Kayıt Tarihi 30.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.03.2021
Ek Açıklamalar
TRFSKMD32132 ISIN kodlu 63 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904928
BIST
17:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: -3,11%
|| -47,84
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.485
17:057,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0511
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
17:058,9540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
17:05438,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,44
|Açılış
|: 438,55
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler17:03
|MAALT
|279,60
|66.756.634
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|221.591.269
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,04
|18.954.392
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|60.039.178
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.828.440
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|4,00
|1.762.781.573
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,44
|1.587.536.901
|% -3,94
|
|GARAN
|9,24
|1.428.876.928
|% -2,94
|
|KRDMD
|6,74
|1.148.245.559
|% -2,32
|
|KOZAL
|115,30
|1.021.341.816
|% -4,71
|
|EKGYO
|2,44
|1.587.536.901
|% -3,94
|
|ODAS
|4,00
|1.762.781.573
|% 1,27
|
|TSKB
|1,85
|726.183.644
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,47
|455.531.746
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,43
|359.611.809
|% -5,92
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3942
|7,3981
|% 0,74
|
|Euro
|8,9526
|8,9556
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,1040
|10,1547
|% 0,45
|
|Frank
|8,2937
|8,3437
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9668
|1,9767
|% 0,76
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-7,87
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-9,00
|
|Tam
|2.889
|2.962
|-8,94
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-4,32
|
|Çeyrek
|700
|716
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,09
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18OSMEN
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 36.48 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 338 adet işlem
-
17:17VKING
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 598, 895 adet işlem
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 75 kaybederek (% -2.57 ) 1, 318
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, SEKUR, KONTR, GLRYH, TACTR, VAKFN, RTALB, METUR, BTCIM, EUYO
-
17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, MERIT, YAPRK, AVHOL, SONME, KAPLM, SNKRN