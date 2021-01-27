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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.01.2021 15:39



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMD32132 ISIN kodlu 63 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD32132
Satışa Başlanma Tarihi 26.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.660.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.03.2021
Kayıt Tarihi 30.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.03.2021

Ek Açıklamalar
TRFSKMD32132 ISIN kodlu 63 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904928


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 279,60 66.756.634 % 9,99  
KONTR 48,46 221.591.269 % 9,99  
COSMO 16,30 2.359.487 % 9,99  
GLRYH 11,04 18.954.392 % 9,96  
SEKUR 32,52 60.039.178 % 9,94  
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17:03 Alış Satış %  
Dolar 7,3942 7,3981 % 0,74  
Euro 8,9526 8,9556 % 0,19  
Sterlin 10,1040 10,1547 % 0,45  
Frank 8,2937 8,3437 % 0,50  
Riyal 1,9668 1,9767 % 0,76  
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17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.844 -7,87  
Altın Gr. 438 438 1,02  
Cumhuriyet 2.901 2.945 -9,00  
Tam 2.889 2.962 -8,94  
Yarım 1.396 1.433 -4,32  
Çeyrek 700 716 -2,16  
Gümüş.Ons 25,13 25,16 -0,31  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,04  
B. Petrol 55,55 55,55 -0,09  
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