***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.01.2021 15:40
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD42123 ISIN kodlu 93 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD42123
Satışa Başlanma Tarihi 26.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.820.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.04.2021
Kayıt Tarihi 29.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.04.2021
Ek Açıklamalar
TRFSKMD42123 ISIN kodlu 93 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904929
BIST
16:571.491
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -45,35
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.485
16:577,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0569
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:578,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0211
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:57438,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,07
|Açılış
|: 438,18
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:55
|KONTR
|48,46
|221.534.668
|% 9,99
|
|MAALT
|279,60
|66.222.878
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|21.406.834
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.952.626
|% 9,96
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.823.959
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,98
|1.749.227.334
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,46
|1.553.032.399
|% -3,15
|
|GARAN
|9,24
|1.416.500.312
|% -2,94
|
|KRDMD
|6,77
|1.128.763.586
|% -1,88
|
|KOZAL
|115,40
|1.013.117.368
|% -4,63
|
|EKGYO
|2,46
|1.553.032.399
|% -3,15
|
|ODAS
|3,98
|1.749.227.334
|% 0,76
|
|TSKB
|1,85
|725.617.402
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,48
|449.429.695
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|353.803.334
|% -5,92
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3957
|7,4003
|% 0,77
|
|Euro
|8,9533
|8,9593
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,1020
|10,1527
|% 0,43
|
|Frank
|8,2930
|8,3429
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9671
|1,9769
|% 0,77
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-7,87
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-9,00
|
|Tam
|2.889
|2.962
|-8,94
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|-4,32
|
|Çeyrek
|700
|716
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,09
|