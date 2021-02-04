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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.02.2021 15:51



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMD52114 ISIN kodlu 111 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 111
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD52114
Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 04.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.055.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.05.2021
Kayıt Tarihi 25.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.05.2021

Ek Açıklamalar
TRFSKMD52114 ISIN kodlu 111 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907470


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.309,00 96.999.350 % 10,00  
AYEN 6,93 207.457.382 % 10,00  
UZERB 78,65 1.039.517 % 10,00  
AYCES 79,20 2.555.971 % 10,00  
EMNIS 38,52 968.351 % 9,99  
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15:46 Alış Satış %  
Dolar 7,1156 7,1216 % -0,60  
Euro 8,5448 8,5530 % -0,84  
Sterlin 9,6849 9,7335 % -0,49  
Frank 1,8928 1,9023 % -0,51  
Riyal 415,8770 415,9620 % -1,45  
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15:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 -14,87  
Altın Gr. 415 416 -6,54  
Cumhuriyet 2.759 2.801 -53,00  
Tam 2.745 2.815 -53,81  
Yarım 1.327 1.362 -26,02  
Çeyrek 666 681 -13,02  
Gümüş.Ons 26,50 26,54 -0,30  
Gümüş Gr. 6,05 6,05 -0,13  
B. Petrol 58,83 58,83 0,14  
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