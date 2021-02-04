***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD52114 ISIN kodlu 111 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.02.2021Vade (Gün Sayısı) 111Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD52114Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 03.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 04.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.055.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.05.2021Kayıt Tarihi 25.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.05.2021Ek AçıklamalarTRFSKMD52114 ISIN kodlu 111 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907470BIST