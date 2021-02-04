***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.02.2021 15:52
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD32140 ISIN kodlu 55 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 55
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD32140
Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 04.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.308.800
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.03.2021
Kayıt Tarihi 30.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesapla
16:211.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
16:217,1287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0358
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
16:218,5606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0650
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
16:21416,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -5,35
|Açılış
|: 416,73
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler16:21
|BFREN
|1.309,00
|97.796.531
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|207.882.947
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|VERUS
|64,40
|252.495.670
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|154.640.235
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,51
|16.361.512
|% -7,49
|
|YAPRK
|119,00
|3.434.888
|% -4,80
|
|SISE
|7,78
|1.369.274.025
|% 2,37
|
|KARSN
|5,24
|1.133.305.610
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,04
|1.085.598.554
|% 2,33
|
|GARAN
|10,02
|1.038.014.650
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,52
|888.865.300
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,52
|888.865.300
|% 0,00
|
|KARSN
|5,24
|1.133.305.610
|% 2,14
|
|PEGYO
|2,65
|565.675.511
|% 1,53
|
|SISE
|7,78
|1.369.274.025
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,04
|1.085.598.554
|% 2,33
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1247
|7,1287
|% -0,50
|
|Euro
|8,5537
|8,5606
|% -0,75
|
|Sterlin
|9,7244
|9,7731
|% -0,08
|
|Frank
|7,8756
|7,9231
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8954
|1,9049
|% -0,38
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-18,25
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-46,00
|
|Tam
|2.754
|2.824
|-45,01
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|-21,76
|
|Çeyrek
|668
|683
|-10,89
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|58,74
|58,74
|0,05
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:33VAKFN
Yüzde 5.54 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 835 adet işlem
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 28 artarak (% 0.39 ) 1, 635
-
16:32TKNSA
Yüzde 4.10 oranında artışla 16.50 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 270, 168 adet işlem
-
16:31TURGG
Yüzde 4.60 oranında artışla 186.30 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 213 adet işlem
-
16:27XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 20, 382.00 milyon TL de