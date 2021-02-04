***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.02.2021 16:14
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD52114 ISIN nolu ihracın vade tarih düzeltilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 04.02.2021 15:51:47 tarihli bildirimde ihracın vade tarihi düzeltilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 111
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD52114
Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 04.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.055.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.05.2021
Kayıt Tarihi 25.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.05.2021
Ek Açıklamalar
TRFSKMD52114 ISIN kodlu 111 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun vade tarihi 26/05/2021 olarak düzeltilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907475
BIST
16:261.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
16:267,1287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0358
|Açılış
|: 7,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
16:268,5585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0671
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
16:26416,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -5,79
|Açılış
|: 416,30
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler16:26
|AYEN
|6,93
|207.895.670
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|97.800.458
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|154.918.696
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,48
|16.522.428
|% -7,78
|
|BERA
|25,68
|72.956.965
|% -4,89
|
|SISE
|7,77
|1.374.939.416
|% 2,24
|
|KARSN
|5,22
|1.138.260.902
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,02
|1.097.423.611
|% 2,03
|
|GARAN
|10,03
|1.046.897.141
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,51
|899.078.974
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|899.078.974
|% -0,40
|
|KARSN
|5,22
|1.138.260.902
|% 1,75
|
|PEGYO
|2,63
|569.012.936
|% 0,77
|
|SISE
|7,77
|1.374.939.416
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,96
|473.613.559
|% -1,66
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1247
|7,1287
|% -0,50
|
|Euro
|8,5529
|8,5585
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,7222
|9,7710
|% -0,10
|
|Frank
|7,8762
|7,9236
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8956
|1,9051
|% -0,37
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-20,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-46,00
|
|Tam
|2.750
|2.820
|-48,88
|
|Yarım
|1.329
|1.364
|-23,64
|
|Çeyrek
|667
|682
|-11,82
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,55
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|58,67
|58,67
|-0,02
|