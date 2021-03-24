***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.03.2021 14:38
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD32124 ISIN Kodlu 85 gün vadeli finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD32124
Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.555.700
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.03.2021
Kayıt Tarihi 23.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.555.700
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKMD32124 ISIN Kodlu 85 gün vadeli finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920154
BIST
17:261.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 22,13
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:267,9094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0306
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:269,4194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0420
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:26440,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 440,95
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:26
|PEKGY
|2,20
|60.053.576
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.000.883
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.735.507
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.131.339
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.131.071
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,62
|461.694.480
|% -4,23
|
|EMKEL
|2,58
|9.133.604
|% -2,64
|
|BJKAS
|5,79
|258.501.058
|% -2,53
|
|AVHOL
|8,90
|7.902.183
|% -1,77
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,16
|6.615.819.868
|% -0,42
|
|SASA
|47,38
|1.687.336.099
|% 8,57
|
|FROTO
|208,70
|882.609.878
|% 2,77
|
|SISE
|7,29
|859.351.662
|% 3,11
|
|AKBNK
|4,88
|850.388.101
|% 1,67
|
|GARAN
|7,16
|6.615.819.868
|% -0,42
|
|TSKB
|1,43
|355.778.876
|% 3,62
|
|YKBNK
|2,21
|549.443.981
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,18
|241.256.523
|% 6,31
|
|EKGYO
|1,88
|359.395.514
|% 1,62
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9056
|7,9094
|% -0,39
|
|Euro
|9,3762
|9,4194
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,8237
|10,8779
|% -0,59
|
|Frank
|8,4285
|8,4793
|% -0,46
|
|Riyal
|2,1068
|2,1173
|% -0,20
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,55
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,01
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|62,79
|62,79
|2,00
|