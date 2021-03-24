***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD32124 ISIN Kodlu 85 gün vadeli finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 125.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.03.2021Vade (Gün Sayısı) 85Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD32124Satışa Başlanma Tarihi 28.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.555.700Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.03.2021Kayıt Tarihi 23.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.555.700Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMD32124 ISIN Kodlu 85 gün vadeli finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920154BIST