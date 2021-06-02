***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.06.2021 15:15
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD92110 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFSKMD92110
Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.09.2021
Kayıt Tarihi 31.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2021
Ek Açıklamalar
TRFSKMD92110 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939613
BIST
16:421.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
16:428,5985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0795
|Açılış
|: 70,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 70,2500
|
8,8122
En Düşük
8,5189
16:4210,4988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0901
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
10,7614
En Düşük
10,4087
16:427,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,10
|Açılış
|: 7,74
|
|Önceki Kapanış
|: 7,64
|
7,91
En Düşük
7,64
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.299.931
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,90
|104.433.435
|% 9,86
|
|MRGYO
|1,26
|14.392.960
|% -10,00
|
|DARDL
|19,02
|25.423.462
|% -9,34
|
|METUR
|25,18
|34.805.066
|% -8,77
|
|OYAYO
|8,19
|12.603.544
|% -7,67
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|SASA
|36,02
|1.439.248.976
|% 6,25
|
|THYAO
|13,67
|1.286.174.450
|% 1,33
|
|GARAN
|8,07
|1.133.658.327
|% -0,37
|
|PETKM
|6,36
|698.241.150
|% 2,09
|
|TUPRS
|101,10
|668.197.452
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,21
|578.969.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|331.500.225
|% 3,85
|
|GARAN
|8,07
|1.133.658.327
|% -0,37
|
|PETKM
|6,36
|698.241.150
|% 2,09
|
|TSKB
|1,38
|136.791.871
|% 1,47
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6002
|8,6029
|% 0,98
|
|Euro
|10,4972
|10,5011
|% 0,89
|
|Sterlin
|12,1442
|12,2052
|% 1,05
|
|Frank
|9,5237
|9,5811
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2868
|2,2983
|% 0,98
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|7,85
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,15
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.534
|44,00
|
|Tam
|3.466
|3.553
|43,84
|
|Yarım
|1.675
|1.719
|21,21
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|28,01
|28,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,09
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|0,48
|