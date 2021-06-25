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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.06.2021 17:09



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi apılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 72
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD62121
Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.270.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.06.2021
Kayıt Tarihi 24.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.270.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKMD62121 ISIN kodlu 72 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944202


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NIBAS 13,12 6.665.796 % 9,97  
TKURU 224,00 8.190.467 % 9,97  
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Euro 10,4497 10,4539 % 0,46  
Sterlin 12,0980 12,1586 % 0,06  
Frank 9,4877 9,5449 % 0,41  
Riyal 2,3170 2,3287 % 0,08  
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Altın Ons 1.787 1.788 12,50  
Altın Gr. 500 501 3,50  
Cumhuriyet 3.313 3.363 11,00  
Tam 3.296 3.381 9,79  
Yarım 1.593 1.635 4,74  
Çeyrek 799 818 2,37  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 0,25  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,07  
B. Petrol 75,75 75,75 0,19  
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