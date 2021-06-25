***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.06.2021 17:10
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD92128 ISIN kodlu 82 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 82
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD92128
Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.820.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.09.2021
Kayıt Tarihi 14.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.09.2021
Ek Açıklamalar
TRFSKMD92128 ISIN kodlu 82 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944203
BIST
17:001.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,11
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
17:008,7350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0263
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7373
En Düşük
8,6753
17:0010,4567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0508
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4590
En Düşük
10,3652
17:00500,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,79
|Açılış
|: 500,84
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
501,47
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler17:00
|RYSAS
|4,18
|37.378.498
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.874.277
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.239.001
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.665.192
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.190.467
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.488.271
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.628.248
|% -9,86
|
|BERA
|12,99
|160.150.659
|% -7,81
|
|GLRYH
|2,49
|10.486.785
|% -6,39
|
|THYAO
|14,38
|551.156.852
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,86
|527.350.474
|% 2,24
|
|GARAN
|8,31
|455.186.562
|% -0,36
|
|FENER
|39,38
|352.188.757
|% 1,49
|
|VAKFN
|11,98
|344.228.154
|% -6,26
|
|EKGYO
|2,10
|290.345.555
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|230.941.642
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,86
|527.350.474
|% 2,24
|
|GARAN
|8,31
|455.186.562
|% -0,36
|
|PETKM
|5,46
|287.279.973
|% 0,37
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7317
|8,7350
|% 0,30
|
|Euro
|10,4510
|10,4567
|% 0,49
|
|Sterlin
|12,1014
|12,1621
|% 0,09
|
|Frank
|9,4936
|9,5507
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3172
|2,3288
|% 0,08
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|12,01
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|11,00
|
|Tam
|3.298
|3.383
|12,15
|
|Yarım
|1.594
|1.637
|5,88
|
|Çeyrek
|800
|818
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|75,76
|75,76
|0,20
|
Seans Raporu
17:00
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17:14TUCLK
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 021, 979 adet işlem
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17:13EUYO
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 380, 716 adet işlem
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17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 11 kaybederek (% -0.41 ) 1, 242
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, DENGE, CASA, TKURU, RYSAS, CMBTN, YAPRK, BAGFS, NIBAS
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17:12
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