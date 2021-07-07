***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.07.2021 16:27
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMDE2119 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFSKMDE2119
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.080.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.10.2021
Kayıt Tarihi 05.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.10.2021
Ek Açıklamalar
TRFSKMDE2119 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947732
BIST
18:001.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
18:008,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0169
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
18:0010,2733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
18:00505,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,24
|Açılış
|: 505,18
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PRKAB
|12,93
|67.341.661
|% 9,95
|
|TUREX
|10,52
|19.898.170
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.135.468
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.349.817
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.430.257
|% 9,57
|
|TKURU
|215,20
|8.061.932
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,10
|1.491.738
|% -9,78
|
|DENGE
|2,15
|2.249.992
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|534.280
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,25
|180.593.825
|% -6,02
|
|GARAN
|8,69
|1.323.473.940
|% 0,93
|
|THYAO
|13,85
|762.459.300
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,13
|715.469.026
|% 3,03
|
|AKBNK
|5,37
|699.006.736
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|598.389.756
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|598.389.756
|% 2,70
|
|GARAN
|8,69
|1.323.473.940
|% 0,93
|
|PEKGY
|1,25
|180.593.825
|% -6,02
|
|AKBNK
|5,37
|699.006.736
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|715.469.026
|% 3,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6996
|8,7031
|% 0,19
|
|Euro
|10,2624
|10,2733
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9485
|12,0084
|% -0,02
|
|Frank
|9,3626
|9,4190
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3123
|2,3239
|% 0,14
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,68
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|-1,43
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
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17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem