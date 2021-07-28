***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD72138 ISIN kodlu 89 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 190.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 28.07.2021Vade (Gün Sayısı) 89Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD72138Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.046.800Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.07.2021Kayıt Tarihi 27.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.046.800Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamBIST