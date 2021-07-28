***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.07.2021 15:45
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD72138 ISIN kodlu 89 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD72138
Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.046.800
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.07.2021
Kayıt Tarihi 27.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.046.800
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklam
BIST
17:071.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:078,5683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:0710,1086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0136
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:07495,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 494,95
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:07
|KATMR
|3,19
|50.614.564
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.792.141
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.951.339
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.200.014
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.092.743
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.185.638
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,44
|14.861.504
|% -5,72
|
|EDIP
|5,28
|331.521.580
|% -5,04
|
|ANHYT
|9,27
|61.623.122
|% -4,73
|
|TMSN
|17,38
|118.568.423
|% -3,98
|
|GARAN
|8,21
|596.038.077
|% 0,12
|
|THYAO
|12,58
|558.744.828
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,54
|513.840.702
|% 0,67
|
|PETKM
|5,65
|508.728.815
|% 1,25
|
|EREGL
|18,70
|483.480.511
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,27
|313.948.055
|% 0,00
|
|PETKM
|5,65
|508.728.815
|% 1,25
|
|DOHOL
|2,57
|207.012.927
|% 0,78
|
|KARSN
|4,04
|298.303.020
|% 2,28
|
|GARAN
|8,21
|596.038.077
|% 0,12
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5622
|8,5683
|% 0,11
|
|Euro
|10,0969
|10,1086
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,8397
|11,8991
|% -0,04
|
|Frank
|9,3169
|9,3730
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2770
|2,2884
|% 0,07
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-1,90
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|-14,00
|
|Tam
|3.265
|3.347
|-11,27
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,45
|
|Çeyrek
|791
|810
|-2,72
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,26
|
Seans Raporu
17:07
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17:17TUREX
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 073, 871 adet işlem
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17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 73 artarak (% 0.05 ) 1, 461
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17:15XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 8, 762.00 milyon TL de
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17:14KTSKR
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.21 lira fiyatla işlem gören hissede 723, 842 adet işlem
-
17:13BRSAN
Yüzde 9.47 oranında artışla 26.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 862, 718 adet işlem