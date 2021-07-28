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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.07.2021 15:45



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMD72138 ISIN kodlu 89 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD72138
Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.046.800
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.07.2021
Kayıt Tarihi 27.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.046.800
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklam

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BIST En Aktif Hisseler17:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KATMR 3,19 50.614.564 % 10,00  
EDATA 12,44 24.792.141 % 9,99  
KTSKR 18,21 12.951.339 % 9,96  
TUREX 10,83 43.200.014 % 9,95  
KARYE 10,75 93.092.743 % 9,92  
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17:07 Alış Satış %  
Dolar 8,5622 8,5683 % 0,11  
Euro 10,0969 10,1086 % -0,13  
Sterlin 11,8397 11,8991 % -0,04  
Frank 9,3169 9,3730 % -0,05  
Riyal 2,2770 2,2884 % 0,07  
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17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 -1,90  
Altın Gr. 495 495 -0,34  
Cumhuriyet 3.279 3.329 -14,00  
Tam 3.265 3.347 -11,27  
Yarım 1.578 1.619 -5,45  
Çeyrek 791 810 -2,72  
Gümüş.Ons 24,81 24,84 0,13  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 0,02  
B. Petrol 73,78 73,78 0,26  
Seans Raporu 17:07
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