***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.07.2021 15:46
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMDE2127 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFSKMDE2127
Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.809.800
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.10.2021
Kayıt Tarihi 26.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2021
Ek Açıklamalar
TRFSKMDE2127 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952248
BIST
17:081.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:088,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:0810,1050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0172
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:08494,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 494,95
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:08
|KATMR
|3,19
|50.614.564
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.792.141
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.951.339
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.200.014
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.092.743
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.185.638
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,44
|14.861.504
|% -5,72
|
|EDIP
|5,28
|331.521.580
|% -5,04
|
|ANHYT
|9,27
|61.623.122
|% -4,73
|
|TMSN
|17,38
|118.568.423
|% -3,98
|
|GARAN
|8,21
|596.038.077
|% 0,12
|
|THYAO
|12,58
|558.744.828
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,54
|513.840.702
|% 0,67
|
|PETKM
|5,65
|508.728.815
|% 1,25
|
|EREGL
|18,70
|483.480.511
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,27
|313.948.055
|% 0,00
|
|PETKM
|5,65
|508.728.815
|% 1,25
|
|DOHOL
|2,57
|207.012.927
|% 0,78
|
|KARSN
|4,04
|298.303.020
|% 2,28
|
|GARAN
|8,21
|596.038.077
|% 0,12
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5631
|8,5646
|% 0,07
|
|Euro
|10,0972
|10,1050
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,8362
|11,8955
|% -0,07
|
|Frank
|9,3148
|9,3709
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2770
|2,2884
|% 0,07
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-1,63
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|-9,90
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-4,79
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,39
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,37
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:22KTSKR
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.21 lira fiyatla işlem gören hissede 724, 114 adet işlem
-
17:21KORDS
Yüzde 6.80 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 457, 836 adet işlem
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, EREGL, TTKOM
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 95 artarak (% 0.16 ) 1, 201
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HURGZ, TUREX, KTSKR, IDGYO, AVGYO, KARYE, KATMR, EDATA