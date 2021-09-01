***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.09.2021 16:08
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMDA2139 ISIN kodlu 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMDA2139
Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.435.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.12.2021
Kayıt Tarihi 07.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.12.2021
Ek Açıklamalar
TRFSKMDA2139 ISIN kodlu 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961188
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,3068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
18:059,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0241
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8611
En Düşük
9,7770
18:05483,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,63
|Açılış
|: 483,64
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|99,00
|1.325.603
|% 10,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|35.535.712
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.959.627
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.948.604
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.731
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|632.664.800
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|627.541.328
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|594.452.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|585.389.194
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|193.726.144
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|534.749.685
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3049
|8,3068
|% 0,02
|
|Euro
|9,8440
|9,8500
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,4112
|11,4684
|% 0,16
|
|Frank
|9,0423
|9,0968
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2067
|2,2178
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|1,09
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|-0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem