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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.09.2021 16:08



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMDA2139 ISIN kodlu 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMDA2139
Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.435.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.12.2021
Kayıt Tarihi 07.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.12.2021

Ek Açıklamalar
TRFSKMDA2139 ISIN kodlu 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961188


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SUMAS 99,00 1.325.603 % 10,00  
EGEPO 5,50 679.729 % 10,00  
KONTR 58,35 43.498.470 % 9,99  
PSDTC 24,46 70.375.312 % 9,98  
PSDTC 24,46 70.375.312 % 9,98  
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Dolar 8,3049 8,3068 % 0,02  
Euro 9,8440 9,8500 % 0,25  
Sterlin 11,4112 11,4684 % 0,16  
Frank 9,0423 9,0968 % 0,03  
Riyal 2,2067 2,2178 % -0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 1,09  
Altın Gr. 484 484 -0,80  
Cumhuriyet 3.204 3.253 -14,00  
Tam 3.189 3.269 -8,20  
Yarım 1.541 1.582 -3,97  
Çeyrek 773 791 -1,98  
Gümüş.Ons 24,18 24,22 0,31  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,07  
B. Petrol 70,93 70,93 -0,71  
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