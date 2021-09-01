***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMDA2139 ISIN kodlu 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.12.2021Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMDA2139Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.435.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.12.2021Kayıt Tarihi 07.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.12.2021Ek AçıklamalarTRFSKMDA2139 ISIN kodlu 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961188BIST