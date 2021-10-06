***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMDE2119 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 190.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.10.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluISIN Kodu TRFSKMDE2119Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.080.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.10.2021Kayıt Tarihi 05.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.080.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMDE2119 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967468BIST