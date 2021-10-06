***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.10.2021 16:37
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD12225 ISIN kodlu 112 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD12225
Satışa Başlanma Tarihi 05.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.430.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.01.2022
Kayıt Tarihi 25.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.01.2022
Ek Açıklamalar
TRFSKMD12225 ISIN kodlu 112 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967469
BIST
16:351.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,58
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:358,8925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:3510,2720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0207
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:35503,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,35
|Açılış
|: 503,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:35
|DOBUR
|26,40
|3.713.963
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.634.178
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.039.873
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|18.557.594
|% -10,00
|
|PETKM
|6,11
|1.584.617.591
|% -8,26
|
|RALYH
|4,14
|3.513.006
|% -8,20
|
|MARTI
|1,40
|28.431.593
|% -7,89
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,11
|1.584.617.591
|% -8,26
|
|EREGL
|16,29
|1.204.179.596
|% 0,87
|
|GARAN
|9,28
|1.022.559.839
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,70
|859.154.246
|% -0,99
|
|THYAO
|13,79
|641.665.999
|% -1,78
|
|PETKM
|6,11
|1.584.617.591
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,38
|400.004.160
|% 0,42
|
|TSKB
|1,19
|166.868.645
|% -1,65
|
|GARAN
|9,28
|1.022.559.839
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,32
|597.663.360
|% -0,47
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8898
|8,8925
|% 0,27
|
|Euro
|10,2682
|10,2720
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0366
|12,0969
|% -0,06
|
|Frank
|9,5449
|9,6024
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3662
|2,3780
|% 0,41
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-1,58
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|23,00
|
|Tam
|3.313
|3.396
|23,44
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|11,34
|
|Çeyrek
|803
|821
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|-0,97
|
Seans Raporu
16:35
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16:47NTHOL
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 025, 048 adet işlem
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16:44FRIGO
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 21.82 lira fiyatla işlem gören hissede 392, 997 adet işlem
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 17 kaybederek (% -1.00 ) 1, 207
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, NUGYO, DOBUR, KTSKR, MERIT
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16:40
KTSKR, PENGD, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında