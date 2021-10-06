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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.10.2021 16:37



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMD12225 ISIN kodlu 112 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD12225
Satışa Başlanma Tarihi 05.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.430.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.01.2022
Kayıt Tarihi 25.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.01.2022

Ek Açıklamalar
TRFSKMD12225 ISIN kodlu 112 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967469


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 26,40 3.713.963 % 10,00  
NUGYO 12,43 17.634.178 % 10,00  
KERVN 0,88 3.823.852 % 10,00  
MERIT 15,84 528.850 % 10,00  
KTSKR 39,94 291.039.873 % 9,97  
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16:35 Alış Satış %  
Dolar 8,8898 8,8925 % 0,27  
Euro 10,2682 10,2720 % -0,20  
Sterlin 12,0366 12,0969 % -0,06  
Frank 9,5449 9,6024 % 0,34  
Riyal 2,3662 2,3780 % 0,41  
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16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.759 -1,58  
Altın Gr. 503 503 1,19  
Cumhuriyet 3.328 3.378 23,00  
Tam 3.313 3.396 23,44  
Yarım 1.601 1.643 11,34  
Çeyrek 803 821 5,67  
Gümüş.Ons 22,47 22,49 -0,16  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,03  
B. Petrol 81,59 81,59 -0,97  
Seans Raporu 16:35
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