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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.10.2021 16:07



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMDE2127 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFSKMDE2127
Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.809.800
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.10.2021
Kayıt Tarihi 26.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.809.800
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKMDE2127 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972831


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JANTS 64,50 298.232.921 % 9,97  
FMIZP 117,20 101.135.604 % 9,94  
KARYE 20,10 78.552.480 % 9,90  
HEDEF 2,84 3.404.760 % 9,65  
ZRGYO 1,82 79.014.837 % 9,64  
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Altın Gr. 549 549 -0,78  
Cumhuriyet 3.615 3.669 4,00  
Tam 3.599 3.689 8,24  
Yarım 1.739 1.785 3,99  
Çeyrek 872 892 1,99  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 0,04  
Gümüş Gr. 7,39 7,40 -0,01  
B. Petrol 84,58 84,58 -1,07  
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