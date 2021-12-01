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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.12.2021 16:09
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMDA2113 ISIN kodlu 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMDA2113
Satışa Başlanma Tarihi 24.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.092.700
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.12.2021
Kayıt Tarihi 30.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 33.092.700
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKMDA2113 ISIN kodlu 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980484


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BURCE 26,40 16.714.584 % 10,00  
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
SONME 34,12 1.606.881 % 9,99  
SNPAM 10,24 407.148 % 9,99  
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Riyal 3,5487 3,5665 % -2,30  
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Altın Ons 1.787 1.788 16,28  
Altın Gr. 768 768 -10,77  
Cumhuriyet 5.067 5.144 83,00  
Tam 5.046 5.178 89,25  
Yarım 2.439 2.505 43,17  
Çeyrek 1.223 1.252 21,59  
Gümüş.Ons 22,72 22,75 -0,05  
Gümüş Gr. 9,79 9,80 -0,22  
B. Petrol 71,09 71,09 1,86  
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