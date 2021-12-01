***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD22224 ISIN kodlu 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.02.2022Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluISIN Kodu TRFSKMD22224Satışa Başlanma Tarihi 30.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.500.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.02.2022Kayıt Tarihi 22.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.02.2022Ek AçıklamalarTRFSKMD22224 ISIN kodlu 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980486BIST