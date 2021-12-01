***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.12.2021 16:09
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD22224 ISIN kodlu 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFSKMD22224
Satışa Başlanma Tarihi 30.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.02.2022
Kayıt Tarihi 22.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.02.2022
Ek Açıklamalar
TRFSKMD22224 ISIN kodlu 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980486
BIST
17:171.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 44,41
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:1713,3895
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -0,2816
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:1715,2086
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,3179
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:17770,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -7,75
|Açılış
|: 770,99
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BURCE
|26,40
|16.773.747
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.848.812
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,65
|3.327.180.815
|% 2,01
|
|THYAO
|18,68
|2.918.097.555
|% 8,48
|
|SISE
|12,92
|2.243.619.672
|% 2,95
|
|SASA
|45,36
|2.152.110.648
|% 4,52
|
|ASELS
|22,00
|1.979.711.954
|% 1,20
|
|YKBNK
|3,30
|980.049.270
|% 4,10
|
|GARAN
|11,65
|3.327.180.815
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,29
|602.329.968
|% 2,23
|
|TSKB
|1,51
|341.456.066
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,87
|1.535.045.662
|% 3,74
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3594
|13,3895
|% -2,06
|
|Euro
|15,1502
|15,2086
|% -2,05
|
|Sterlin
|17,7851
|17,8743
|% -1,87
|
|Frank
|14,4905
|14,5777
|% -2,29
|
|Riyal
|3,5524
|3,5702
|% -2,20
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|17,66
|
|Altın Gr.
|766
|766
|-12,89
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.038
|5.170
|81,48
|
|Yarım
|2.435
|2.501
|39,41
|
|Çeyrek
|1.221
|1.250
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|1,65
|