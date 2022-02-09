***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.02.2022 15:31
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD52221 ISIN kodlu 93 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD52221
Satışa Başlanma Tarihi 08.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 09.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.089.700
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.05.2022
Kayıt Tarihi 12.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.05.2022
Ek Açıklamalar
TRFSKMD52221 ISIN kodlu 93 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000612
BIST
15:012.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,59
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.037
15:0113,5269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0142
|Açılış
|: 13,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
15:0115,4849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5383
En Düşük
15,4470
15:01797,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,01
|Açılış
|: 797,11
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler15:01
|PKENT
|594,40
|6.104.488
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|20.592.704
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|5.610.743
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|4.374.178
|% 9,95
|
|ETYAT
|4,29
|7.121.813
|% 9,72
|
|ORCAY
|33,84
|310.963.573
|% -10,00
|
|SANEL
|10,98
|3.336.306
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|687.959
|% -8,97
|
|ULAS
|3,37
|2.468.934
|% -6,13
|
|DZGYO
|2,76
|12.483.863
|% -6,12
|
|THYAO
|29,82
|2.492.547.570
|% -0,07
|
|KRDMD
|12,11
|1.204.594.860
|% 0,25
|
|EREGL
|29,76
|1.133.586.115
|% 0,54
|
|SISE
|14,09
|1.044.615.964
|% -1,19
|
|YKBNK
|4,13
|722.122.299
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,13
|722.122.299
|% 0,49
|
|KRDMD
|12,11
|1.204.594.860
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,34
|220.725.541
|% 0,00
|
|THYAO
|29,82
|2.492.547.570
|% -0,07
|
|MOBTL
|1,94
|155.326.701
|% 4,86
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5203
|13,5269
|% -0,10
|
|Euro
|15,4725
|15,4849
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,2970
|18,3887
|% 0,13
|
|Frank
|14,5639
|14,6516
|% -0,20
|
|Riyal
|3,5944
|3,6124
|% -0,11
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-0,69
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|5.299
|5.379
|-5,00
|
|Tam
|5.275
|5.406
|-6,43
|
|Yarım
|2.549
|2.615
|-3,11
|
|Çeyrek
|1.279
|1.308
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,17
|0,02
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|0,51
|