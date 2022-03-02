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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.03.2022 16:08
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMD32215 ISIN kodlu 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD32215
Satışa Başlanma Tarihi 07.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.650.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.03.2022
Kayıt Tarihi 01.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.650.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKMD32215 ISIN kodlu 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006486


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 0,92 14.378.963 % 9,52  
ALKA 20,64 23.295.464 % 6,83  
AVGYO 2,89 16.023.824 % 5,86  
CEMTS 19,57 35.132.658 % 5,22  
BAGFS 13,40 28.258.171 % 3,16  
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Frank 15,2418 15,3337 % 1,16  
Riyal 3,7379 3,7566 % 1,27  
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15:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 -19,16  
Altın Gr. 872 872 2,67  
Cumhuriyet 5.789 5.877 77,00  
Tam 5.762 5.908 77,01  
Yarım 2.785 2.858 37,26  
Çeyrek 1.397 1.429 18,62  
Gümüş.Ons 25,02 25,07 -0,43  
Gümüş Gr. 11,35 11,36 -0,03  
B. Petrol 112 112 6,53  
Seans Raporu 15:59
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