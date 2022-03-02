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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.03.2022 16:08
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMD42222 ISIN kodlu 56 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2021

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BIST USD EURO ALTIN
15:581.993
Değişim :  1,16% |  22,76
Açılış :  1.974  
Önceki Kapanış :  1.970  
En Yüksek
2.000 En Düşük
1.962
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 43,50 26.484.253 % 9,96  
KONKA 11,08 122.638.294 % 9,92  
ISGYO 6,65 233.997.112 % 9,92  
MSGYO 4,15 18.426.574 % 9,79  
KSTUR 263,00 329.966 % 9,58  
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15:58 Alış Satış %  
Dolar 14,0633 14,0703 % 1,26  
Euro 15,6115 15,6523 % 0,94  
Sterlin 18,6843 18,7780 % 1,24  
Frank 15,2276 15,3193 % 1,06  
Riyal 3,7370 3,7558 % 1,25  
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15:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 -19,28  
Altın Gr. 871 871 2,06  
Cumhuriyet 5.789 5.877 77,00  
Tam 5.761 5.907 75,86  
Yarım 2.784 2.857 36,70  
Çeyrek 1.397 1.429 18,35  
Gümüş.Ons 25,03 25,06 -0,43  
Gümüş Gr. 11,34 11,35 -0,04  
B. Petrol 111 111 6,18  
Seans Raporu 15:58
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