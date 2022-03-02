***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.03.2022 16:08
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD42222 ISIN kodlu 56 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar
15:581.993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 22,76
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:5814,0703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1747
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:5815,6523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1455
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:58870,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,96
|Açılış
|: 870,93
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PRKAB
|43,50
|26.484.253
|% 9,96
|
|KONKA
|11,08
|122.638.294
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,65
|233.997.112
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.426.574
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|110.119.317
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.165.473
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,09
|4.850.785.070
|% 6,77
|
|THYAO
|26,04
|3.728.019.083
|% 3,09
|
|EREGL
|34,58
|2.931.803.687
|% 4,22
|
|ASELS
|23,40
|1.334.815.445
|% -2,50
|
|GARAN
|11,67
|1.025.437.973
|% 0,43
|
|KRDMD
|13,09
|4.850.785.070
|% 6,77
|
|YKBNK
|3,70
|750.055.641
|% 1,93
|
|THYAO
|26,04
|3.728.019.083
|% 3,09
|
|GARAN
|11,67
|1.025.437.973
|% 0,43
|
|AKBNK
|7,09
|613.390.642
|% 0,71
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0633
|14,0703
|% 1,26
|
|Euro
|15,6115
|15,6523
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,6843
|18,7780
|% 1,24
|
|Frank
|15,2276
|15,3193
|% 1,06
|
|Riyal
|3,7370
|3,7558
|% 1,25
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-19,28
|
|Altın Gr.
|871
|871
|2,06
|
|Cumhuriyet
|5.789
|5.877
|77,00
|
|Tam
|5.761
|5.907
|75,86
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|36,70
|
|Çeyrek
|1.397
|1.429
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,18
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13YGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 0.76 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 131, 173 adet işlem
-
16:12KRSTL
Yüzde 6.58 oranında artışla 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 158, 669 adet işlem
-
16:11NTHOL
Yüzde 4.14 oranında artışla 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 861, 808 adet işlem
-
16:10
YYAPI, ISGSY, ISGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10
PKENT, DIRIT, ATSYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında