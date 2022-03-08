***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.03.2022 16:48
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD62212 ISIN Kodlu 85 gün vadeli finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD62212
Satışa Başlanma Tarihi 07.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.830.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.06.2022
Kayıt Tarihi 31.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.06.2022
Ek Açıklamalar
TRFSKMD62212 ISIN Kodlu 85 gün vadeli finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008361
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1287
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1945
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05959,08
En Yüksek
|Değişim
|: 3,95%
|| 36,43
|Açılış
|: 959,08
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
969,57
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.450.900
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.614
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|25.806.735
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.255.997
|% 9,94
|
|EDIP
|3,56
|7.356.226
|% -7,53
|
|EKIZ
|6,60
|1.266.755
|% -7,43
|
|KRTEK
|11,00
|20.642.905
|% -6,94
|
|SANEL
|7,65
|6.109.339
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|44.287.620
|% -6,08
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% -2,32
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 6,67
|
|EREGL
|34,44
|2.636.991.154
|% -0,40
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.739.825
|% 5,19
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4969
|14,5009
|% 0,90
|
|Euro
|15,7936
|15,8405
|% 1,24
|
|Sterlin
|18,9384
|19,0334
|% 0,83
|
|Frank
|15,5260
|15,6195
|% 0,41
|
|Riyal
|3,8543
|3,8736
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.066
|2.067
|69,28
|
|Altın Gr.
|961
|961
|38,20
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|0,63
|
|B. Petrol
|132
|132
|9,01
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 34 artarak (% 1.18 ) 1, 829
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, ROYAL, BASGZ, ALKA, KOZAL, VKFYO, IPEKE, KOZAA, MANAS
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