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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.03.2022 16:48
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMD62212 ISIN Kodlu 85 gün vadeli finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD62212
Satışa Başlanma Tarihi 07.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.830.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.06.2022
Kayıt Tarihi 31.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.06.2022

Ek Açıklamalar
TRFSKMD62212 ISIN Kodlu 85 gün vadeli finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008361


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAA 25,52 401.450.900 % 10,00  
ROYAL 3,30 531.614 % 10,00  
ALKA 22,04 25.806.735 % 9,98  
KOZAL 144,60 1.249.749.661 % 9,96  
IPEKE 16,81 116.255.997 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,4969 14,5009 % 0,90  
Euro 15,7936 15,8405 % 1,24  
Sterlin 18,9384 19,0334 % 0,83  
Frank 15,5260 15,6195 % 0,41  
Riyal 3,8543 3,8736 % 0,94  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.066 2.067 69,28  
Altın Gr. 961 961 38,20  
Cumhuriyet 6.249 6.343 212,00  
Tam 6.217 6.377 219,79  
Yarım 3.005 3.085 106,32  
Çeyrek 1.507 1.542 53,16  
Gümüş.Ons 26,81 26,84 1,18  
Gümüş Gr. 12,45 12,47 0,63  
B. Petrol 132 132 9,01  
Seans Raporu 18:05
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