***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD42214 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.04.2022Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD42214Satışa Başlanma Tarihi 25.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.769.500Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.04.2022Kayıt Tarihi 05.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 45.769.500Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMD42214 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016503BIST