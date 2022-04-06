***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.04.2022 16:02
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD42214 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD42214
Satışa Başlanma Tarihi 25.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.769.500
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.04.2022
Kayıt Tarihi 05.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 45.769.500
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKMD42214 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016503
BIST