***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.04.2022 16:04
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD72211 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD72211
Satışa Başlanma Tarihi 05.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.837.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.07.2022
Kayıt Tarihi 05.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.07.2022
Ek Açıklamalar
TRFSKMD72211 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016505
BIST
16:052.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,41
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
16:0514,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0353
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7483
En Düşük
14,7016
16:0516,1237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0680
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:05912,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,93
|Açılış
|: 912,88
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KONKA
|15,09
|143.942.027
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.966.546
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.823.746
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.533.652
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.583.303
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|97.469.977
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,62
|19.820.250
|% -8,15
|
|LIDER
|17,40
|227.712.867
|% -6,70
|
|DZGYO
|2,39
|23.628.250
|% -5,91
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,78
|3.162.079.682
|% 0,81
|
|PETKM
|9,98
|1.981.354.967
|% 2,36
|
|ASELS
|25,72
|1.605.363.379
|% -1,15
|
|GARAN
|12,44
|1.363.675.650
|% -0,40
|
|SISE
|16,37
|1.272.322.217
|% -1,03
|
|ODAS
|2,05
|1.010.923.448
|% 7,33
|
|EKGYO
|2,57
|681.837.411
|% -0,77
|
|PETKM
|9,98
|1.981.354.967
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,17
|810.076.144
|% -0,95
|
|KARSN
|5,76
|958.887.857
|% 1,77
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7410
|14,7457
|% 0,22
|
|Euro
|16,1148
|16,1234
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,2503
|19,3469
|% 0,28
|
|Frank
|15,7365
|15,8313
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9188
|3,9384
|% 0,10
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|0,92
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,95
|
Seans Raporu
16:03
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-
16:18BOBET
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 087, 320 adet işlem
-
16:17AKMGY
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 51.60 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 018 adet işlem
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TAVHL, PETKM
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 6 kaybederek (% -0.27 ) 2, 087
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, IDEAS, ARMDA, KONKA, PAGYO, ULUSE