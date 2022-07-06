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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.07.2022 17:23
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMD92219 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 220.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD92219
Satışa Başlanma Tarihi 05.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 06.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.528.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.09.2022
Kayıt Tarihi 13.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.09.2022

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A (Trk) 26.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRFSKMD92219 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042257


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KFEIN 23,34 53.434.079 % 9,99  
KONYA 991,70 57.434.905 % 9,99  
FONET 12,67 13.349.990 % 9,98  
POLHO 4,52 65.532.687 % 9,98  
IZINV 17,10 4.569.164 % 9,97  
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Frank 17,6733 17,7798 % 1,30  
Riyal 4,5750 4,5980 % 1,53  
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17:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.754 -10,84  
Altın Gr. 973 973 10,12  
Cumhuriyet 6.538 6.636 49,00  
Tam 6.537 6.632 30,00  
Yarım 3.199 3.243 15,00  
Çeyrek 1.603 1.621 7,00  
Gümüş.Ons 19,15 19,18 -0,06  
Gümüş Gr. 10,64 10,66 0,16  
B. Petrol 102 102 -1,06  
Seans Raporu 17:31
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