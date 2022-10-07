***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMDE2218 ISIN kodlu 72 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni TRFSKMDE2218 ISN kodlu finansman bonosunun itfa bildirimiYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 220.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 31.03.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.10.2022Vade (Gün Sayısı) 72Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,5233Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,33Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMDE2218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 26.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 27.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.260.000İhraç Fiyatı 0,94766Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.10.2022Kayıt Tarihi 06.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.260.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A (Trk) 26.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFSKMDE2218 ISIN kodlu 72 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068931BIST