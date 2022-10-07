***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.10.2022 15:59
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMDE2218 ISIN kodlu 72 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni TRFSKMDE2218 ISN kodlu finansman bonosunun itfa bildirimi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 220.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 31.03.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 72
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,5233
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,33
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMDE2218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.260.000
İhraç Fiyatı 0,94766
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.10.2022
Kayıt Tarihi 06.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.260.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A (Trk) 26.11.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRFSKMDE2218 ISIN kodlu 72 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068931
BIST