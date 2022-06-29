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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

29.06.2022 15:20
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/05/2022
Mevcut Sermaye (TL)
30000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
45000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
15000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 50
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
27/06/2022
Açıklamalar

Şirket esas sözleşmesinin 'Sermaye' ile ilgili 6. maddesi 27/06/2022 tarihinde tescil olmuştur. 27/06/2022 tarih ve 10607 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039992


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Cumhuriyet 6.523 6.622 -3,00  
Tam 6.527 6.618 -19,00  
Yarım 3.195 3.236 -10,00  
Çeyrek 1.600 1.617 -5,00  
Gümüş.Ons 20,97 21,00 0,13  
Gümüş Gr. 11,23 11,25 0,05  
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