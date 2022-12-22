***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
22.12.2022 15:09
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/12/2022
Mevcut Sermaye (TL)
45000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
120000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
75000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 166,6666666
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 19/12/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL nakden ve peşin olarak artırılarak 45
.000.000 TL'den 120
.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089164
BIST