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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

22.12.2022 15:09
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/12/2022
Mevcut Sermaye (TL)
45000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
120000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
75000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 166,6666666
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 19/12/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL nakden ve peşin olarak artırılarak 45
.000.000 TL'den 120
.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089164


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PLTUR 17,72 18.472.639 % 9,99  
BRKVY 25,10 2.009.004 % 9,99  
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Tam 7.344 7.393 -4,00  
Yarım 3.556 3.614 -2,00  
Çeyrek 1.784 1.806 -2,00  
Gümüş.Ons 23,80 23,83 -0,16  
Gümüş Gr. 14,25 14,27 -0,12  
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