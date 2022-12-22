***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi19/12/2022Mevcut Sermaye (TL)45000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)120000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)75000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 166,6666666Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 19/12/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL nakden ve peşin olarak artırılarak 45.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089164BIST