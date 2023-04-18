***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.04.2023 18:14
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor' ekte ve Şirketimiz, www.sekeryatirim.com.tr internet adresinde yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139815
BIST
18:055.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,65
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.012
18:0519,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
18:0521,3047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1129
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
18:051.251,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.251,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
|
|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
|
|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
|
|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
|
|EUYO
|5,13
|2.768.776
|% -8,39
|
|QNBFL
|85,15
|727.554
|% -7,95
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|THYAO
|136,20
|3.520.546.698
|% 0,37
|
|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
|% -1,25
|
|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
|
|ISCTR
|12,01
|1.365.680.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|AKBNK
|17,97
|1.297.866.144
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4004
|19,4062
|% 0,07
|
|Euro
|21,2795
|21,3084
|% 0,55
|
|Sterlin
|24,0310
|24,1516
|% 0,52
|
|Frank
|21,5304
|21,6601
|% 0,27
|
|Riyal
|5,1576
|5,1835
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|11,64
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|9,32
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.873
|9.056
|118,00
|
|Yarım
|4.334
|4.433
|64,00
|
|Çeyrek
|2.167
|2.223
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,72
|0,11
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,46
|