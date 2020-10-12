***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 30.12.1996ERDAL BATMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 27.02.2014SİNAN ÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2016ORHAN KARAKAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 12.05.2020HİKMET AYDIN SİMİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 18.06.2020OSMAN GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.12.1996 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiRAMAZAN ÖZNACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.12.1996Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN GÖKTAN Genel Müdür Diğer Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiRAMAZAN ÖZNACAR Genel Müdür Yardımcısı Diğer Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür YardımcısıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı Görevihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880840BIST