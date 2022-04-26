***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2022 18:42
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 30.12.1996
ERDAL BATMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 27.02.2014
SİNAN ÇAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2016
ORHAN KARAKAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 12.05.2020
OSMAN GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.12.1996 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
RAMAZAN ÖZNACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.12.1996
MEHMET AK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.04.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024044
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0266
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0663
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7542
18:05904,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,07
|Açılış
|: 904,00
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|31,02
|5.961.951
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|18.727.605
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|UFUK
|23,60
|1.225.029
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.943.756
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.831.326
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.638.772
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,99
|49.673.460
|% -9,52
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,07
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% -4,44
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7926
|14,7943
|% 0,18
|
|Euro
|15,7487
|15,7674
|% -0,42
|
|Sterlin
|18,5791
|18,6722
|% -1,04
|
|Frank
|15,3260
|15,4183
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9324
|3,9522
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|3,30
|
|Altın Gr.
|904
|904
|2,50
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 929, 975 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de