***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAnkara Şube Atatürk Blv.Çakmak Apt.N:177/5 Çankaya Ankara Ahmet KARUSERCİ 312 939 24 50 312 418 12 54 18.12.1997İzmir Şube Cumhuriyet Bulvarı No:22 K:2 Konak-İzmir Serdar SOYUEREL 232 935 71 00 232 489 06 60 12.02.1997Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Şekerbank T.A.Ş. 44.567.992,5 TRY 99,03998Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. 432.003,75 TRY 0,96001Diğer 3,75 TRY 0,00001TOPLAM 45000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040001BIST