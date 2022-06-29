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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.06.2022 15:49
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ankara Şube Atatürk Blv.Çakmak Apt.N:177/5 Çankaya Ankara Ahmet KARUSERCİ 312 939 24 50 312 418 12 54 18.12.1997
İzmir Şube Cumhuriyet Bulvarı No:22 K:2 Konak-İzmir Serdar SOYUEREL 232 935 71 00 232 489 06 60 12.02.1997

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Şekerbank T.A.Ş. 44.567.992,5 TRY 99,03998
Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. 432.003,75 TRY 0,96001
Diğer 3,75 TRY 0,00001
TOPLAM 45000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040001


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSCH 10,89 120.661.397 % 10,00  
YGGYO 22,90 10.683.768 % 9,99  
RTALB 7,46 101.265.107 % 9,87  
NUGYO 5,02 124.137.818 % 9,85  
ISGYO 14,23 248.016.341 % 9,46  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,6852 16,6934 % 0,33  
Euro 17,4717 17,5043 % 0,67  
Sterlin 20,2592 20,3608 % 0,71  
Frank 17,4319 17,5369 % 0,41  
Riyal 4,4363 4,4586 % 0,30  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -6,66  
Altın Gr. 972 972 -0,54  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.476 6.598 -43,00  
Yarım 3.170 3.226 -21,00  
Çeyrek 1.588 1.613 -10,00  
Gümüş.Ons 20,40 20,44 -0,32  
Gümüş Gr. 10,96 10,98 -0,14  
B. Petrol 110 110 -2,34  
Seans Raporu 18:05
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