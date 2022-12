***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 14.092.399,23 TRY 31,62
SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP 5.374.899,9 TRY 12,06
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS.SOS.SİG.SAN.VAKF 2.870.178,72 TRY 6,44
DİĞER 22.230.514,66 TRY 49,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086646