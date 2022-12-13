***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Bulunmamaktadır.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarıİskontolu Finansman Bonosu 30.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Finansman Bonosu 15.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Finansman Bonosu 02.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Finansman Bonosu 26.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Finansman Bonosu 14.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarıİskontolu Finansman Bonosu 07.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi