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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.12.2022 10:07
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Bulunmamaktadır.


Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 30.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 15.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 02.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 26.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 07.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,19% |  9,97
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Önceki Kapanış :  5.193  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 31,90 13.000.843 % 10,00  
UZERB 175,00 366.625 % 9,99  
BALAT 19,29 2.215.746 % 9,98  
OZSUB 21,84 9.095.421 % 9,97  
OTTO 72,30 1.384.111 % 9,96  
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11:23 Alış Satış %  
Dolar 18,6463 18,6505 % 0,07  
Euro 19,6500 19,6632 % 0,14  
Sterlin 22,8044 22,9188 % 0,04  
Frank 19,8659 19,9856 % 0,22  
Riyal 4,9445 4,9693 % 0,11  
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11:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 4,39  
Altın Gr. 1.071 1.071 4,87  
Cumhuriyet 7.184 7.293 -38,00  
Tam 7.218 7.272 29,00  
Yarım 3.496 3.555 14,00  
Çeyrek 1.753 1.777 7,00  
Gümüş.Ons 23,35 23,38 0,05  
Gümüş Gr. 14,01 14,03 0,06  
B. Petrol 79,35 79,35 1,36  
Seans Raporu 11:23
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