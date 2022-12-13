***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.12.2022 10:07
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Bulunmamaktadır.
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 30.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 15.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 02.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 26.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 07.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi
11:245.203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 9,97
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
11:2418,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
11:2419,6627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
11:241.071,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.071,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler11:23
|PKART
|31,90
|13.000.843
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.095.421
|% 9,97
|
|OTTO
|72,30
|1.384.111
|% 9,96
|
|SMRTG
|107,40
|349.811.555
|% -5,04
|
|YESIL
|4,79
|21.985.544
|% -4,77
|
|DOKTA
|48,70
|53.709.317
|% -4,51
|
|DERHL
|7,16
|16.748.061
|% -4,15
|
|SASA
|119,00
|413.084.002
|% -4,11
|
|ASELS
|59,85
|3.583.142.188
|% 1,70
|
|THYAO
|144,00
|2.796.236.678
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,05
|1.574.836.086
|% 2,16
|
|KRDMD
|17,35
|1.574.125.503
|% 1,40
|
|TTKOM
|19,97
|1.506.245.547
|% 1,06
|
|EKGYO
|8,05
|1.574.836.086
|% 2,16
|
|SKBNK
|2,75
|284.752.271
|% -1,79
|
|IHGZT
|1,83
|167.705.098
|% 9,58
|
|DOHOL
|9,09
|835.008.300
|% 0,22
|
|KRDMD
|17,35
|1.574.125.503
|% 1,40
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6463
|18,6505
|% 0,07
|
|Euro
|19,6500
|19,6632
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,8044
|22,9188
|% 0,04
|
|Frank
|19,8659
|19,9856
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9445
|4,9693
|% 0,11
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,87
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.218
|7.272
|29,00
|
|Yarım
|3.496
|3.555
|14,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,01
|14,03
|0,06
|
|B. Petrol
|79,35
|79,35
|1,36
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:38MERKO
Yüzde 7.31 oranında artışla 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 353, 882 adet işlem
-
11:37XU100
Endeks 5, 206 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 39, 357.00 milyon TL de
-
11:37BIZIM
Yüzde 5.13 oranında artışla 31.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 235, 494 adet işlem
-
11:36AYDEM
Yüzde 5.02 oranında artışla 28.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 307, 508 adet işlem
-
11:35SANEL
Yüzde 4.42 oranında artışla 14.64 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 717 adet işlem