***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.12.2022 16:19
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama Hizmetleri 50000000 1.500.001,9 TRY 3
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 110000000 46 TRY 0,000042
Şeker International Banking Unit Ltd. Bankacılık Hizmetleri 93097000 250 TRY 0,00027
Borsa İstanbul A.Ş.(C Grubu) Borsa Dışı Borsa 39783996 159.710,94 TRY 0,40144
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087561
BIST
16:215.127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 60,47
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:2118,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:2119,8923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:211.065,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,18
|Açılış
|: 1.065,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ULAS
|11,22
|5.587.187
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|38.525.680
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|148.102.948
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|478.837.672
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|266.968.889
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,18
|418.573.974
|% -9,78
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|THYAO
|138,80
|6.727.444.161
|% 1,31
|
|ASELS
|57,50
|6.191.116.558
|% 1,95
|
|ENKAI
|25,62
|5.019.548.788
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,10
|4.562.782.882
|% 4,68
|
|ISCTR
|11,88
|4.551.705.388
|% 6,36
|
|SKBNK
|2,83
|1.636.825.188
|% 4,04
|
|EKGYO
|7,79
|4.237.445.243
|% -2,01
|
|ISCTR
|11,88
|4.551.705.388
|% 6,36
|
|VAKBN
|10,98
|3.048.993.934
|% 3,49
|
|YKBNK
|11,61
|3.164.134.749
|% 4,41
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6453
|18,6550
|% 0,18
|
|Euro
|19,8769
|19,8818
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,8987
|23,0135
|% -0,77
|
|Frank
|20,0118
|20,1324
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,11
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-29,24
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-16,02
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.276
|-81,00
|
|Tam
|7.200
|7.247
|-81,00
|
|Yarım
|3.487
|3.543
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,92
|-0,41
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,03
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, SISE
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 32 artarak (% 1.48 ) 4, 491
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ENKAI, EPLAS, KUVVA, PLTUR, OZSUB, BTCIM, ISATR, PEGYO, ULAS, UZERB
-
16:34
GOLTS, COSMO, PLTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
NTHOL, GEDZA, ZELOT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında