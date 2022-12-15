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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.12.2022 16:19
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama Hizmetleri 50000000 1.500.001,9 TRY 3
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 110000000 46 TRY 0,000042
Şeker International Banking Unit Ltd. Bankacılık Hizmetleri 93097000 250 TRY 0,00027
Borsa İstanbul A.Ş.(C Grubu) Borsa Dışı Borsa 39783996 159.710,94 TRY 0,40144




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087561


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BIST En Aktif Hisseler16:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 11,22 5.587.187 % 10,00  
EPLAS 28,82 38.525.680 % 10,00  
ISATR 358.380,00 358.380 % 10,00  
UZERB 196,90 1.314.111 % 10,00  
OZSUB 26,42 148.102.948 % 9,99  
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16:19 Alış Satış %  
Dolar 18,6453 18,6550 % 0,18  
Euro 19,8769 19,8818 % -0,09  
Sterlin 22,8987 23,0135 % -0,77  
Frank 20,0118 20,1324 % -0,38  
Riyal 4,9442 4,9690 % 0,11  
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16:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 -29,24  
Altın Gr. 1.066 1.066 -16,02  
Cumhuriyet 7.168 7.276 -81,00  
Tam 7.200 7.247 -81,00  
Yarım 3.487 3.543 -40,00  
Çeyrek 1.749 1.771 -20,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 -0,76  
Gümüş Gr. 13,89 13,92 -0,41  
B. Petrol 82,73 82,73 0,03  
Seans Raporu 16:19
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